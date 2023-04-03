МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года возросло на 13,03 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). СМИ: богатейшие россияне в 2022 году потеряли более 90 миллиардов долларов

Сейчас в рейтинг входят 22 россиянина, а их состояние — 276,7 миллиарда долларов.

С начала года на 448 миллионов долларов увеличил свое состояние один из владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (29 миллиардов долларов). Далее идет совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон со 26,3 миллиардами долларов (плюс 1,65 миллиарда). Третья строчка принадлежит бенефициару НЛМК Владимиру Лисину — его состояние выросло на 1,65 миллиарда долларов, до 26,3 миллиарда.

На четвертое место за месяц поднялся Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — он стал богаче на 715 миллионов долларов (всего 19,2 миллиарда долларов). За ним идет основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов — с начала года он стал богаче на 362 миллиона долларов — до 19,1 миллиарда. Шестая строчка у совладельца "Лукойла" Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) — 18,5 миллиарда долларов (плюс 3,17 миллиарда долларов).

Седьмое место у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"): он стал богаче на 760 миллионов долларов, а в итоге его состояние оценивается 14 миллиардов.

На восьмой строчке — экс-бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС). Он стал единственным из первой десятки предпринимателем, состояние которого уменьшилось на 571 миллион долларов, до 12,6 миллиарда.

Девятая позиция у свладельца "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко — он разбогател на 622 миллиона долларов, до 12,4 миллиарда.

Десятку лидеров замыкает основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман со 11,7 миллиардами долларов.