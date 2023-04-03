МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Всемирная федерация тхэквондо допустила спортсменов из России и Белоруссии до соревнований, говорится на сайте Союза тхэквондо России. 

Олимпиада-2020. Велоспорт. BMX-фристайл

Более 200 олимпийских комитетов приветствовали рекомендации МОК по России

Атлеты будут выступать под нейтральным статусом.

"Совет Всемирного тхэквондо принял решение разрешить индивидуальным нейтральным спортсменам и сопровождающему персоналу с российскими и белорусскими паспортами участие в чемпионатах, проводимых под эгидой World Taekwondo, начиная с чемпионата мира среди мужчин и женщин в Баку в 2023 году", — отмечается в публикации.

Всемирная федерация тхэквондо, ориентируясь на рекомендации Международного Олимпийского комитета, создаст специальную комиссию для верификации спортсменов из России и Белоруссии, которые планируют отправиться на соревнования.

Чемпионат мира состоится 29 мая — 4 июня.

 

 