МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Всемирная федерация тхэквондо допустила спортсменов из России и Белоруссии до соревнований, говорится на сайте Союза тхэквондо России. Более 200 олимпийских комитетов приветствовали рекомендации МОК по России

Атлеты будут выступать под нейтральным статусом.

"Совет Всемирного тхэквондо принял решение разрешить индивидуальным нейтральным спортсменам и сопровождающему персоналу с российскими и белорусскими паспортами участие в чемпионатах, проводимых под эгидой World Taekwondo, начиная с чемпионата мира среди мужчин и женщин в Баку в 2023 году", — отмечается в публикации.

Всемирная федерация тхэквондо, ориентируясь на рекомендации Международного Олимпийского комитета, создаст специальную комиссию для верификации спортсменов из России и Белоруссии, которые планируют отправиться на соревнования.

Чемпионат мира состоится 29 мая — 4 июня.