Российских и белорусских тхэквондистов допустили до международных турниров
Всемирная федерация тхэквондо допустила российских атлетов до международных турниров
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Всемирная федерация тхэквондо допустила спортсменов из России и Белоруссии до соревнований, говорится на сайте Союза тхэквондо России.
Атлеты будут выступать под нейтральным статусом.
"Совет Всемирного тхэквондо принял решение разрешить индивидуальным нейтральным спортсменам и сопровождающему персоналу с российскими и белорусскими паспортами участие в чемпионатах, проводимых под эгидой World Taekwondo, начиная с чемпионата мира среди мужчин и женщин в Баку в 2023 году", — отмечается в публикации.
Всемирная федерация тхэквондо, ориентируясь на рекомендации Международного Олимпийского комитета, создаст специальную комиссию для верификации спортсменов из России и Белоруссии, которые планируют отправиться на соревнования.
Чемпионат мира состоится 29 мая — 4 июня.
https://1prime.ru/News/20230403/840269237.html
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