МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Украинские спецслужбы спланировали теракт против журналиста Владлена Татарского при помощи агентуры из сторонников ФБК*, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Медведев назвал получающих деньги из Украины врагами

"Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией"* Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", — заявили в НАК.

Вчера в Санкт-Петербурге при взрыве в "Стрит-Баре" погиб известный военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Пострадали более 30 человек.

По данным источника РИА Новости, принести взрывчатку в заведение могла одна из посетительниц вместе с коробкой, в которой хранилась статуэтка-подарок для журналиста.

Подозреваемую во взрыве — Дарью Трепову — задержали. Возбуждено уголовное дело — убийство общеопасным способом.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом