НАК рассказал об украинском следе в убийстве Владлена Татарского
НАК: убийство журналиста Татарского спланировали украинские спецслужбы
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Украинские спецслужбы спланировали теракт против журналиста Владлена Татарского при помощи агентуры из сторонников ФБК*, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
"Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией"* Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", — заявили в НАК.
Вчера в Санкт-Петербурге при взрыве в "Стрит-Баре" погиб известный военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Пострадали более 30 человек.
По данным источника РИА Новости, принести взрывчатку в заведение могла одна из посетительниц вместе с коробкой, в которой хранилась статуэтка-подарок для журналиста.
Подозреваемую во взрыве — Дарью Трепову — задержали. Возбуждено уголовное дело — убийство общеопасным способом.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
https://1prime.ru/News/20230403/840269689.html
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