ВАРШАВА, 3 апр — ПРАЙМ. Польша рассчитывает снизить до 17% долю угля в энергетике к 2040 году, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва в интервью агентству РАР. СМИ: Польша закупает в России больше пропан-бутана, чем весь Евросоюз

Она отметила, что в ближайшие годы будет реализовываться и "программа польской ядерной энергетики", что приведет к запуску первого крупномасштабного ядерного блока в 2033 году и строительству дополнительных блоков.

Министр добавила, что одним из изменений является ограничение роли газа в польской энергетике. "По сравнению с предыдущими прогнозами потребление газа на электростанциях и тепловых электростанциях сократится примерно на 37% в 2030 году и примерно на 45% в 2040 году. "Прогнозы показывают, что в 2030 году мощность газовых электростанций и ТЭЦ составят около 13 гигаватт, а их доля в общей структуре выработки энергии снизится к 2040 году примерно до 10%.

Что касается угля, то, как подчеркнула министр, новый сценарий предполагает "постепенный отход от угля в энергетике к 2049 году".

"В 2030 году доля угольных агрегатов на основе каменного угля может составить 33%, а в 2040 —17%", — рассказала она.

При этом Москва заявила, что "от угольных агрегатов не откажутся до тех пор, пока другие генерирующие источники не восполнят потребность в энергии.

"Одним из выводов является необходимость поддерживать около 15 гигаватт угольных мощностей", — сказала она.

Министр отметила, что согласно последним планам польского правительства, мощности в возобновляемой энергетики в Польше должны быстро расти. По ее словам, в 2030 году ВИЭ может покрывать 47% общего спроса, а в 2040 году – 51%.