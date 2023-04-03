МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Полный запрет на ввоз, а также продажу вейпов и жидкостей для них могут прописать в поправках к соответствующим законопроектам ко второму чтению, сообщила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева. Россиян предупредили, когда за курение дома их могут оштрафовать

Сейчас документы находятся на стадии рассмотрениями профильными комитетами в Госдуме.

"Это могут быть дополнительные поправки ко второму чтению", — заявила Тимофеева. По ее словам, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже "намекнул", что у депутатов в этом вопросе "принципиальная позиция".

Рассматриваемый в ГД пакет законопроектов сейчас направлен больше на регулирование самого рынка и борьбу с контрафактом.

Тимофеева в свою очередь отметила, что сегодня нужно принять такой закон, который бы работал на опережение. Поэтому, как считает чиновница, можно было предусмотреть и полный запрет вейпов в рамках поправок к существующему пакету.

"Сегодня есть понимание, что в этом законе мы можем "погрузить" и достаточно жесткие нормы, которые сегодня, на будущее, смогут очень оперативно ограничить, извиняюсь за слово, беспредел, который есть сегодня, и неурегулированность", — сказала она.

Рекомендации о полном запрете вейпов и жидкостей для них комитет представил в своем заключении к законопроектам.