МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Для некоторых россиян, которые работают в "чувствительных сферах", ужесточили правила выезда за границу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москалькова предложила выдавать паспорта в зарубежных представительствах

Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что российские службы безопасности "конфискуют паспорта" у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы они не выезжали за рубеж.

"Для этого существуют более строгие правила. Где-то они документально закреплены, а где-то зависят от конкретного решения… о конкретных сотрудниках. С момента начала спецоперации этому вопросу стало уделяться больше внимания", — заявил представитель Кремля. Он подчеркнул, что решения зависят от сферы деятельности как компании, так и самого сотрудника, которые могут быть "более или менее чувствительными".