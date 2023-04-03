Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
Песков подтвердил, что для работников чувствительных сфер ужесточились правила выезда из РФ
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Для некоторых россиян, которые работают в "чувствительных сферах", ужесточили правила выезда за границу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что российские службы безопасности "конфискуют паспорта" у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы они не выезжали за рубеж.
"Для этого существуют более строгие правила. Где-то они документально закреплены, а где-то зависят от конкретного решения… о конкретных сотрудниках. С момента начала спецоперации этому вопросу стало уделяться больше внимания", — заявил представитель Кремля. Он подчеркнул, что решения зависят от сферы деятельности как компании, так и самого сотрудника, которые могут быть "более или менее чувствительными".
https://1prime.ru/News/20230403/840271104.html
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