МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Обсуждение введения многоголосых акций в России продолжается, в случае положительного решения ЦБ считает возможным на первом этапе ограничить их применение небольшими и венчурными компаниями, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. ЦБ предложил максимально сблизить раскрытие отчетностей компаний и банков

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в марте заявил, что правительство РФ рассматривает идею ввести в оборот специальные типы ценных бумаг, в частности, речь идет о многоголосых акциях.

"Многоголосые акции обсуждаются… Не все дискуссии еще прошли. В принципе многоголосые акции могут обсуждаться как некая новация: в международной практике примеры существуют, но у нас это существенная перестройка корпоративных принципов. Всё-таки одна акция — один голос — это основа нашего корпоративного законодательства", — прокомментировал он вопрос о внедрении в России многоголосых акций.

Чистюхин отметил, что в международной практике многоголосые акции в первую очередь используются для венчурных и небольших компаний, которые хотят таким образом сохранить контроль и одновременно получить инвестиции. При этом традиционные, крупные компании такой инструмент не используют, указал он.

"Нам нужно соотнести все риски и выгоды, которые мы получим. Может быть, на первоначальном этапе — если мы придем к идее, что такого рода институт надо внедрять — распространить это на малые акционерные общества, венчурные акционерные общества", — заключил первый зампред ЦБ.