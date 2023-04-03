БРЮССЕЛЬ, 3 апр — ПРАЙМ. НАТО хочет обсуждать с Киевом срочную военную поддержку, а также реформы, борьбу с коррупцией и права нацменьшинств, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Финляндия вступит в НАТО 4 апреля

"Я рассчитываю, что главы МИД завтра и послезавтра согласуют долгосрочное партнерство, чтобы мы смогли обсуждать, как помочь Украине стать ближе к НАТО путем проведения реформ, модернизации институтов обороны и безопасности, в том числе бороться с коррупцией, перейти со стандартов и доктрины советской эры на натовские стандарты. Это также улучшит совместимость войск Украины и НАТО… Комиссия Украина-НАТО — это важная площадка, которая проводила периодические встречи на уровне послов… Нам надо продолжать встречаться на разных уровнях, в том числе на министерском. Это позволяет обсуждать широкий набор вопросов, в том числе такие вопросы, как реформы, борьба с коррупцией и права меньшинств",— пояснил он.

Завтра в Брюсселе начнется заседание глав МИД государств-участниц альянса. На нем обсудят подготовку к многолетней программе помощи Украины.