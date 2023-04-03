МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Во французском Авиньоне стрит-арт художник нарисовал граффити с президентом Эмманулем Макроном, усы которого похожи на гитлеровские, сообщил телеканал BFMTV. Полиция задержала оскорбившую Макрона француженку, пишет СМИ

Глава Франции смотрит со стены конструкции водоснабжения: он седой, его усы изображены в виде цифр 49.3, крупными буквами написано "NON MERCI" (Нет, спасибо. — Прим. ред.)

Цифры отсылают к статье 49.3 французской конституции, которой воспользовалась премьер-министр страны Элизабет Борн для принятия скандального законопроекта о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте.

Префектура департамента Воклюз уже распорядилась убрать изображение.

Художник уже не в первый раз рисует Макрона: в прошлом году он изобразил французского лидера в виде марионетки экономиста Жака Аттали.

Согласно опросу Ifop, в марте рейтинг популярности главы Франции упал до рекордного с 2019 года минимума на фоне пенсионной реформы. Сейчас Макрона поддерживают лишь 28 процентов населения.

В марте Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект об увеличении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Изменения вызвали сильную волну протестов, которые заканчивались погромами и беспорядками.