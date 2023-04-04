МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Лионель Месси уйдет из "Пари Сен-Жермен" после окончания сезона, пишет L'Equipe. Месси будут платить разные клубы, чтобы он перебрался в США

Причина — игрок не собирается принимать предложение клуба о сокращении зарплаты на 75 процентов. Скорее всего, он вернется в "Барселону".

Месси стал играть за "ПСЖ" летом 2021 года. Футболист перешел в парижский клуб на правах свободного агента после того, как истек контракт с испанским клубом. В этом сезоне он провел за "ПСЖ" 33 матча.