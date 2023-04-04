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2023
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СМИ: Месси хочет уйти из "ПСЖ" из-за сокращения зарплаты на 75 процентов
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Лионель Месси уйдет из "Пари Сен-Жермен" после окончания сезона, пишет L'Equipe. Причина — игрок не собирается принимать предложение клуба о сокращении зарплаты на 75 процентов... ПРАЙМ, 04.04.2023
новости, футбол, спорт, зарплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Лионель Месси уйдет из "Пари Сен-Жермен" после окончания сезона, пишет L'Equipe.
Причина — игрок не собирается принимать предложение клуба о сокращении зарплаты на 75 процентов. Скорее всего, он вернется в "Барселону".
Месси стал играть за "ПСЖ" летом 2021 года. Футболист перешел в парижский клуб на правах свободного агента после того, как истек контракт с испанским клубом. В этом сезоне он провел за "ПСЖ" 33 матча.