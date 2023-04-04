МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В НАТО признали, что пока альянс игнорирует заявку Киева на вступление в организацию и не могут предложить ей стать членом в ближайшем будущем, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов. Финляндия вступит в НАТО 4 апреля

"Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его, — цитирует одного из приводит издание слова одного из дипломатов.

Другой чиновник отметил, что сейчас организация не сможет Украине членство в ближайшее время.

"Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной", — добавил он. Дипломат отметил, что сейчас у альянса сейчас "большой дефицит финансирования для этого".

Как отмечает Financial Times, позиция организации все больше раздражает украинских чиновников.

Как заявил FT замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига, Киев на саммите хочет получить "что-то с конкретными гарантиями", а не просто декларацию о политике открытых дверей.

"Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную заявку о вступлении в НАТО", — пояснил он.

Во вторник в Брюсселе начинается двухдневная встреча глав МИД стран НАТО. На ней планируют обсудить возможные альтернативы членства Украины в альянсе, а также финансовую поддержку страны.