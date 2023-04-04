МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). ЦРПТ предупредил об опасности немаркированных жидкостей для вейпов

"На Совете Государственной Думы 3 апреля (спикер Госдумы. — Прим. ред.) Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России, принято решение Совета", — пояснил политик.

Соответствующие поправки могут внести в соответствующие проекты ко второму чтению в Госдуме.

Ранее председатель Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов, причина — их растущая популярность среди несовершеннолетних.

В нижней палате парламента создали рабочую группу при главах комитетов по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению.

Как ранее рассказала главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Галина Сахарова, после появление электронных сигарет в России в десять раз увеличилось число подростков, которые употребляют табачные и никотинсодержащие изделия на постоянной основе.