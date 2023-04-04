МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал создать альтернативу "Википедии" из-за того, что она содержит много исторических и политических искажений. Суд рассмотрит протокол в отношении владельца Википедии

"Мое мнение относительно "Википедии" — ее надо закрыть, но она же удобна в некоторых аспектах… очень удобна для получения справок, там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи удобно, альтернативы то нет… Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию" — это моя позиция", — сказал он.

Глава СПЧ отметил, что не призывает закрыть ресурс "уже завтра": в этом направлении нужно двигаться, так как электронная энциклопедия — это политизированный и идеологический продукт.