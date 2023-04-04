"В 2022 США экспортировали 56 миллиардов кубических метров сжиженного природного газа в Европу, это 40 процентов от общего объема импорта Европы, а также означает рост наших поставок энергоресурсов на 140 процентов по сравнению с предыдущим годом", — пояснил он.
Ранее рабочая группа США и Евросоюза по энергетической безопасности договорилась продолжать работать над сохранением уровня поставок СПГ в этому году.
Американский Минэнерго сообщал, что именно ЕС в 2022 году был главным покупателем американского сжиженного природного года. Причина — снижение российского трубопроводного экспорта в регион на 40 процентов.
https://1prime.ru/News/20230404/840279056.html
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