МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа из США в Европу в прошлом году выросли в два с половиной раза — до 56 миллиарда кубов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Что будет с российским СПГ, который "забраковала" Европа

"В 2022 США экспортировали 56 миллиардов кубических метров сжиженного природного газа в Европу, это 40 процентов от общего объема импорта Европы, а также означает рост наших поставок энергоресурсов на 140 процентов по сравнению с предыдущим годом", — пояснил он.

Ранее рабочая группа США и Евросоюза по энергетической безопасности договорилась продолжать работать над сохранением уровня поставок СПГ в этому году.

Американский Минэнерго сообщал, что именно ЕС в 2022 году был главным покупателем американского сжиженного природного года. Причина — снижение российского трубопроводного экспорта в регион на 40 процентов.