МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Штраф за езду без ОСАГО может быть увеличен с 800 рублей до пяти тысяч рублей с градацией для физических и юридических лиц, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Автоэксперт рассказал, чем опасен непрогретый асфальт весной

"Я думаю, в любом случае это, конечно, не 800 рублей. Я думаю, конечно, это должно быть не меньше пяти тысяч", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он предложил подумать над тем, чтобы штрафы для юридических и физических лиц были разными.