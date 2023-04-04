2023-04-04T13:07:17+03:00
2023-04-04T13:07:17+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20230404/840279210.html
Минфин предложил повысить штрафы за езду без ОСАГО
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Штраф за езду без ОСАГО может быть увеличен с 800 рублей до пяти тысяч рублей с градацией для физических и юридических лиц, заявил замглавы Минфина Алексей... ПРАЙМ, 04.04.2023
новости, минфин, россия, осаго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Штраф за езду без ОСАГО может быть увеличен с 800 рублей до пяти тысяч рублей с градацией для физических и юридических лиц, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
"Я думаю, в любом случае это, конечно, не 800 рублей. Я думаю, конечно, это должно быть не меньше пяти тысяч", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, он предложил подумать над тем, чтобы штрафы для юридических и физических лиц были разными.