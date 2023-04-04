Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием
Шойгу: часть белорусских самолетов получили возможность наносить удары ядерным оружием
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили возможность наносить удары ядерными боеприпасами, сказал министр обороны Сергей Шойгу.
"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", — пояснил министр.
Белорусская армия также получила комплекс "Искандер".
В конце марта российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он подчеркнул, что Россия не нарушает международные обязательства.
https://1prime.ru/News/20230404/840279397.html
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