МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили возможность наносить удары ядерными боеприпасами, сказал министр обороны Сергей Шойгу. Лукашенко рассказал о планах по размещению стратегического ядерного оружия

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", — пояснил министр.

Белорусская армия также получила комплекс "Искандер".

В конце марта российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он подчеркнул, что Россия не нарушает международные обязательства.