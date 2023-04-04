Аналитик Кошелев курс рубля мог ослабнуть в связи с уходом Shell из "Сахалина-2"
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Нынешняя слабость рубля может быть обусловлена точечным, но довольно концентрированным оттоком капитала, в частности, связанным с возможным уходом компании Shell из нефтегазового проекта "Сахалин-2", считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.
Курс доллара ранее во вторник обновил максимум примерно за год, поднявшись до 79,60 рубля. Таким образом, только с конца марта удорожание американской валюты составило уже 2 рубля (рубль потерял 2,5%). Евро и юань на Московской бирже также обновили во вторник максимумы с апреля прошлого года, поднявшись по курсу до 87,01 рубля и 11,57 рубля соответственно.
"Возможная причина такой динамики – сформировавшиеся опасения ослабления рубля на фоне точечных, но довольно концентрированных оттоков капитала. В частности, сегодня российские СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по выходу компании Shell из проекта "Сахалин-2". Причем особенностью сделки может стать разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на вывод капитала… Оценка в 94,8 миллиарда рублей может стать довольно чувствительной суммой для текущей ликвидности валютного рынка РФ", — поясняет Кошелев в своем обзоре.
"Кроме того, она может быть частично дополнена накопленными на счетах типа "С" дивидендами за 2021 год в размере около 1 миллиарда долларов. Подобная ситуация отражает снижение ликвидности валютного рынка РФ, объем торгов на котором в марте снизился до 75 миллиардов долларов (суммарно по юаню, доллару и евро). Причем объем торгов долларом в период с января по март этого года опустился до 29 миллиардов, что соответствует доли в 42%", — добавляет эксперт.
"Технически это может создавать временные ценовые перекосы как со стороны спекулятивных игроков, так и со стороны непосредственных покупателей валюты, уполномоченных компанией Shell. Упавшая ликвидность российского валютного рынка может усугубить проблемы финансовой стабильности и должна обратить на себя внимание Банка России. В противном случае "провалы рынка" могут участиться и стать эффективным инструментом манипуляций у недобросовестных участников", — резюмирует он.
Власти РФ разрешат перечислить на зарубежный счет Shell всю сумму почти в 95 миллиардов рублей за долю компании в "Сахалине-2", а также — возможно, часть нераспределенных дивидендов за 2021 год за вычетом затрат на покрытие выявленных "недостатков", написала ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
https://1prime.ru/News/20230404/840279497.html