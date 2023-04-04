МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Нынешняя слабость рубля может быть обусловлена точечным, но довольно концентрированным оттоком капитала, в частности, связанным с возможным уходом компании Shell из нефтегазового проекта "Сахалин-2", считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Банк России продал на внутреннем рынке юаней на 5,5 миллиарда рублей

Курс доллара ранее во вторник обновил максимум примерно за год, поднявшись до 79,60 рубля. Таким образом, только с конца марта удорожание американской валюты составило уже 2 рубля (рубль потерял 2,5%). Евро и юань на Московской бирже также обновили во вторник максимумы с апреля прошлого года, поднявшись по курсу до 87,01 рубля и 11,57 рубля соответственно.

"Возможная причина такой динамики – сформировавшиеся опасения ослабления рубля на фоне точечных, но довольно концентрированных оттоков капитала. В частности, сегодня российские СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по выходу компании Shell из проекта "Сахалин-2". Причем особенностью сделки может стать разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на вывод капитала… Оценка в 94,8 миллиарда рублей может стать довольно чувствительной суммой для текущей ликвидности валютного рынка РФ", — поясняет Кошелев в своем обзоре.

"Кроме того, она может быть частично дополнена накопленными на счетах типа "С" дивидендами за 2021 год в размере около 1 миллиарда долларов. Подобная ситуация отражает снижение ликвидности валютного рынка РФ, объем торгов на котором в марте снизился до 75 миллиардов долларов (суммарно по юаню, доллару и евро). Причем объем торгов долларом в период с января по март этого года опустился до 29 миллиардов, что соответствует доли в 42%", — добавляет эксперт. Рубль в интенсивной терапии: помогут ли ему нефтедоллары?

"Технически это может создавать временные ценовые перекосы как со стороны спекулятивных игроков, так и со стороны непосредственных покупателей валюты, уполномоченных компанией Shell. Упавшая ликвидность российского валютного рынка может усугубить проблемы финансовой стабильности и должна обратить на себя внимание Банка России. В противном случае "провалы рынка" могут участиться и стать эффективным инструментом манипуляций у недобросовестных участников", — резюмирует он.

Власти РФ разрешат перечислить на зарубежный счет Shell всю сумму почти в 95 миллиардов рублей за долю компании в "Сахалине-2", а также — возможно, часть нераспределенных дивидендов за 2021 год за вычетом затрат на покрытие выявленных "недостатков", написала ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.