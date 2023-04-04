МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В России убеждены, что "Северные потоки" крайне важны для энергобезопасности Европы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В ЕС сравнили ситуацию с "Северными потоками" с трупом на семейной встрече

"По-прежнему убеждены, что а) необходимо обеспечить транспорентное и с участием всех заинтересованных сторон международное разбирательство и расследование тех террористических актов, которые привели к разрушению этой важной магистрали. И также сохраняем свою убежденность в том, что эта трубопроводная инфраструктура, которая крайне важна для энергетической безопасности Европы", — объяснил он.

Отвечая на вопрос о запуске "Северных потоков", если магистрали отремонтируют, Песков заявил, поставки по ним возобновятся, если будут не только продавцы, но и покупатели.

Сегодня Рейтер сообщил, что немецкие страховщики Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденной магистрали.

Взрывы на газопроводах "Северные потоки" прогремели осенью прошлого года. Германия, Дания и Швеция не исключили возможности диверсии. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.

В феврале журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование о взрывах: по его словам, за ЧП стоят американские власти, а бомбы под трубопроводы были заложены во время летних учений НАТО.