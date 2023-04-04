Европа и США хотят снизить зависимость от российских ядерных материалов
ЕС и США активизируют сотрудничество, чтобы снизить зависимость от российских ядерных материалов
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр — ПРАЙМ. Евросоюз и США во время заседания Энергетического совета договорились активизировать сотрудничество, чтобы уменьшить зависимость от российских ядерных материалов.
"Совет намерен активизировать сотрудничество для снижения зависимости от России в отношении ядерных материалов и услуг в области ядерного топливного цикла, и поддерживает текущие усилия затронутых стран-членов ЕС по диверсификации поставок ядерного топлива", — сообщается в совместном заявлении по итогам десятого заседания энергетического совета.
https://1prime.ru/News/20230404/840280282.html
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