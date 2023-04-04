БРЮССЕЛЬ, 4 апр — ПРАЙМ. Евросоюз и США во время заседания Энергетического совета договорились активизировать сотрудничество, чтобы уменьшить зависимость от российских ядерных материалов. Финляндия нарастила импорт российских ядерных компонентов

"Совет намерен активизировать сотрудничество для снижения зависимости от России в отношении ядерных материалов и услуг в области ядерного топливного цикла, и поддерживает текущие усилия затронутых стран-членов ЕС по диверсификации поставок ядерного топлива", — сообщается в совместном заявлении по итогам десятого заседания энергетического совета.



