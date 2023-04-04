МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Самым богатым россиянином по версии журнала Forbes стал основатель международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко. Семья Арно усиливает контроль над LVMH

В рейтинге издания 110 российских миллиардеров — это на 22 человека больше, чем в прошлом году, но существенно меньше, чем в 2021 году. Тогда представителей России в списке было 123 человека.

Их совокупное состояние выросло с 353 миллиардов долларов в прошлом году до 505 миллиардов в нынешнем.

Лисин с первого места опустился на третье: его состояние оценили в 22,1 миллиарда долларов на третье место. Богатство Мельниченко и его семьи оценили в 25,2 миллиарда долларов.

На втором месте — президент "Норникеля" Владимир Потанин (23,7 миллиарда долларов)

Издание уточняет, что в 2022 году рейтинг составлялся в период сильной паники на рынках. В нынешнем рейтинге котировки и курс рубля фиксировались на 10 марта 2023, курс рубля в этот день составлял 75,9 рубля за доллар.

По мнению Forbes, чтобы получить реальную картину, лучше сравнивать результаты 2023 года с 2021 годом — тогда совокупное состояние российских миллиардеров оценивалось в 606 миллиардов долларов.