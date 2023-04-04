МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО), следует из трансляции финских СМИ. В НАТО прокомментировали ситуацию с размещением российского ядерного оружия

"Атмосфера, конечно, ожидаемая", — прокомментировал Хаависто мероприятие.

Подписание прошло в кабинете финского представительства НАТО, напротив штаб-квартиры альянса в бельгийской столице.

Ожидается, что в 15.30 мск глава финского МИД передаст подписанный документ госсекретарю США Энтони Блинкену, после чего Финляндия официально будет считаться 31-м членом НАТО.