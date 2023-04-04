2023-04-04T14:39:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20230404/840280731.html
Власти Финляндии подписали документ о вступлении страны в НАТО
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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО), следует из трансляции финских СМИ... ПРАЙМ, 04.04.2023
новости, финляндия, нато, вступление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО), следует из трансляции финских СМИ.
"Атмосфера, конечно, ожидаемая", — прокомментировал Хаависто мероприятие.
Подписание прошло в кабинете финского представительства НАТО, напротив штаб-квартиры альянса в бельгийской столице.
Ожидается, что в 15.30 мск глава финского МИД передаст подписанный документ госсекретарю США Энтони Блинкену, после чего Финляндия официально будет считаться 31-м членом НАТО.