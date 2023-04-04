КАЛИНИНГРАД, 4 апр — ПРАЙМ. Грузы с паромов на железнодорожный транспорт и сухогрузы при необходимости нужно переставлять "вручную" для стабилизации транзита, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании правительства региона во вторник. Экспресс-доставку товаров из-за рубежа через Калининград упростят

Ранее калининградские металлообработчики заявили, что паромы не справляются с поставками грузов. Глава "Балтийского металлообрабатывающего кластера" Олег Чернов сообщал, что ситуация с морской паромной переправой "Усть-Луга — Балтийск" на калининградском направлении серьезно ухудшилась в марте, паромных мощностей для нужд металлообработчиков региона не хватает. Также он отметил, что проблемы с паромной переправой испытывают и поставщики стройматериалов, а стоимость паромных перевозок значительно выросла.

В январе и феврале 2023 года были организованы рейсы железнодорожных паромов только для накатной техники с целью увеличить количество перевозимых на них грузов. В конце марта сообщалось, что паромы, работающие на линии "Усть-Луга — Балтийск" между Санкт-Петербургом и Калининградом, начали перевозить не автопоезда целиком, а только прицепы, что позволит увеличить объем перевозимых автомобильных грузов на 20%.

"Если нужно, продолжайте переставлять в ручном режиме грузы с паромов на жд, это касается и цемента, и переориентации металлопроката, и других товаров, которые можно перевозить на сухогрузах, потому что они не загружены в отличие от паромной линии. И все-таки довести эксперимент по перевозке исключительно трейлеров теми компаниями, которые на это готовы, которые занимаются перевозками автомобильными", — сказал Алиханов.

Вильнюс с июня прошлого года запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок.

В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом, возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. Всего в конце 2022 года для этих целей было задействовано 19 судов.