МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что к террористам не может быть применимо прощение и сострадание, их истребляют "без пафосных слов". При взрыве в кафе в Петербурге погиб блогер Владлен Татарский

"С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость", — написал он в Telegram.

По словам политика, сегодня террором и убийствами занимаются те силы, в которых еще недавно Запад видел "честь и совесть эпохи".

"Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели "честь и совесть эпохи". Оппонентов "авторитарному режиму". Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены. Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, — он воюет со своим народом, он взрывает и убивает", — написал Медведев, особо отметив, что "эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей родины, теперь они казнят своих соотечественников".

"Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чем не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нём женщиной-журналистом и ученым. Круг истории замкнулся. Эта шваль нашла свое окончательное место в летописи нашей страны", — констатировал замруководителя Совбеза.

Тем не менее, Медведев подчеркнул, что тех, кто финансировал террористов, пока остаются без возмездия.

"Тупоголовые исполнители терактов сегодня плаксиво причитают: "Меня использовали". Это, вероятно, так. Полудебильному расходному материалу, который применяет наша несистемная оппозиция, повезло уцелеть. Но это, конечно, не избавит материал от справедливой кары. Хуже, что пока без возмездия остаются те главные выродки, кто кормил и финансировал наёмных убийц, кто надиктовывал им планы", — написал он в своем Telegram.

Медведев уточнил, что это "так называемая непримиримая оппозиция", которая "уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада", "где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград".

По его словам, несистемная оппозиция превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян.

"Все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономаревы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России. Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел. Они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима", — заявил Медведев.

Ранее в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был убит военкор и блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. На следующий день правоохранителями была задержана петербурженка Дарья Трепова, подозреваемая в совершении преступления.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников так называемого "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*).

Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта, возможное наказание по которой — вплоть до пожизненного заключения.

*экстремистская организация-иноагент, запрещенная в России