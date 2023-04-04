Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг: Швеция выполнила все условия для присоединения к альянсу
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр — ПРАЙМ. Швеция выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии в альянс.
"Не только Финляндия, но и Швеция выполнила свои обязательств в соответствии с трехсторонним соглашением. Поэтому не должно быть препятствий для окончательной ратификации и вступления Швеции в НАТО. Это приоритет для НАТО", — сказал он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к НАТО госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу передал госсекретарю США документ о ратификации членства Финляндии в НАТО. Турция стала последней страной, ратифицировавшей финскую заявку.
https://1prime.ru/News/20230404/840282914.html
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