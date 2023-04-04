БРЮССЕЛЬ, 4 апр — ПРАЙМ. Швеция выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии в альянс. Финляндия и Швеция не по своей воле "лезут" в НАТО, заявил Лукашенко

"Не только Финляндия, но и Швеция выполнила свои обязательств в соответствии с трехсторонним соглашением. Поэтому не должно быть препятствий для окончательной ратификации и вступления Швеции в НАТО. Это приоритет для НАТО", — сказал он в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал документ о присоединении этой страны к НАТО госсекретарю США Энтони Блинкену, что означает завершение формальной процедуры присоединения.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу передал госсекретарю США документ о ратификации членства Финляндии в НАТО. Турция стала последней страной, ратифицировавшей финскую заявку.