МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Дарью Трепову, проходящую обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Медведев: несистемная оппозиция превратилась в "заурядных террористов"

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 июня 2023 года", — огласила решение судья, несмотря на то, что защита ранее просила избрать Треповой, обвиняемой в теракте, меру пресечения, не связанную с содержанием с под стражей, следует из озвученного постановления.

В начале заседания Трепова ответила на вопросы судьи, касающиеся её биографии.

Вскоре заседание было закрыто от слушателей по просьбе следователя, который заявил, что "гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни", поэтому публично обозначить свою позицию по делу Трепова не успела.

Ранее в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был убит военкор и блогер Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, десятки людей получили ранения. На следующий день была задержана петербурженка Дарья Трепова, ставшая обвиняемой по этому делу.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников так называемого "Фонда борьбы с коррупцией*" (ФБК*).

Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ, наказание по которой возможно вплоть до пожизненного заключения, однако Треповой оно не грозит, поскольку, согласно российскому законодательству, женщина не может быть приговорена к пожизненному сроку, максимальная санкция — 25 лет лишения свободы.

*экстремистская организация-иноагент, запрещенная в России