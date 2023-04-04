МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Рассуждения западных экспертов и статьи в иностранных СМИ с кричащими заголовками об "истощенной России", которая проигрывает в конфликте с Украиной, абсолютно не соответствуют действительности, пишет Exxpress. В США рассказали о тревожной для Европы детали из-за Украины

Издание процитировало слова профессора международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала, который заявил, что "верить в то, что российский арсенал вооружений почти опустошен, было, очевидно, полным заблуждением".

Россия, как отмечается, очень грамотно рассчитала свою стратегию, нанеся зимой удары по энергетической инфраструктуре Украины, но при этом не провоцируя массовые разрушения.

Читатели издания согласились с таким мнением.

"Но они должны быть полными идиотами, если всерьез верят, что у русских рано или поздно закончится оружие, боеприпасы или что-то еще. За что таким персонажам столько платят?" — написал один из комментаторов.

"Оружейный арсенал России пуст, а санкции действуют. Даже в сказке о Гензеле и Гретель больше правды", — с иронией отметил еще один юзер.

"Это было не "ошибочное суждение", а пропагандистская ложь", — подвели итог пользователи портала.