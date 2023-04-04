МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Стремление стран БРИКС отказаться от доллара в торговле с дружественными странами угрожает американским интересам, пишет обозреватель American Thinker Джо Алтон. В Госдуме рассказали о работе БРИКС над новой валютой

Он уверен, что упадок США только ускорится, если они лишатся возможности оказывать экономическое давление через санкции. Кроме того, журналист напомнил, что многие крупные страны мира открыто говорят о своем желании отказаться от американского доллара и даже работают над созданием новой мировой валюты.

В частности, международное объединение БРИКС, в которое входят Китай, Россия, Бразилия, Индия и Южная Африка совместными усилиями делают шаги к уменьшению своей зависимости от американского доллара. Для этого они работают над созданием собственной валюты для торговли с "дружественными странами". Алтон напомнил, что между Москвой и Нью-Дели объемы торговли приближаются к историческому максимуму, а Бразилия все больше зависит от поставок российских удобрений.

В 2014 году альянс БРИКС открыл Новый банк развития со стартовым капиталом 50 миллиардов долларов, который стал альтернативой Всемирному банку и Международному валютному фонду. Организация стала весьма привлекательной для развивающихся и растущих экономик, получивших очень неприятный опыт участия в программах МВФ и принятия мер жесткой экономии.

Подобная инициатива, по мнению автора American Thinker, создает существенную угрозу для американских интересов. Ведь совокупная численность населения стран БРИКС — 3,1 миллиарда человек, а это около 40 процентов от общемирового населения. А еще на их долю приходится 20 процентов от глобального валового внутреннего продукта.

Если предлагаемая к созданию валюта БРИКС заменит американский доллар, то последствия будут очень серьезными, уверен публицист. В частности, ослабнет экономическая и геополитическая власть Вашигтона.

"Если доллар перестанет быть глобальной валютой, Соединенные Штаты утратят значительную долю влияния на мировую финансовую систему, и это приведет к ослаблению положения Америки в мире", — отметил Алтон.

Также еще больше усилится волатильность доллара.

"Статус американского доллара как глобальной валюты помогает стабилизировать мировую финансовую систему. Если он лишится этой роли, усилится волатильность, так как инвесторам и банкам придется иметь дело с разными валютами, которые будут вести борьбу за господство", — объяснил журналист.

И, наконец, если американский доллар перестанет быть глобальной валютой, то международная торговля станет более сложной и дорогой. Странам придется прибегать к валютным свопам или пользоваться различными валютами в своих транзакциях.

По мнению Алтона, пока сложно спрогнозировать, с какими последствиями столкнется США, когда доллар утратит статус глобальной валюты. Но он уверен: в этом не будет ничего хорошего.

"Администрация Байдена почти ничего не делает для того, чтобы увеличить спрос на доллар или повысить доверие к Америке как к защитнице свободного мира. Если действующая администрация останется на новый срок, у меня возникнут большие сомнения в том, что США сохранят статус господствующей экономической державы", — подытожил обозреватель.