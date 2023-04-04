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СМИ: Трамп находится под арестом
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Экс-президент США Дональд Трамп находится под арестом, ждет предъявления обвинений в суде Нью-Йорка, передает телеканал CNN. "Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления... ПРАЙМ, 04.04.2023
новости, сша, дональд трамп, арест
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп находится под арестом, ждет предъявления обвинений в суде Нью-Йорка, передает телеканал CNN.
"Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений", — сообщается в прямой трансляции телеканала.
Ранее сам Трамп, комментируя происходящее, назвал свой возможный арест "сюрреалистической" ситуацией.
"Вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", — написал он в соцсетях.