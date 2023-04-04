МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп находится под арестом, ждет предъявления обвинений в суде Нью-Йорка, передает телеканал CNN. Трамп получил миллионы долларов после предъявления ему обвинений, пишут СМИ

"Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений", — сообщается в прямой трансляции телеканала.

Ранее сам Трамп, комментируя происходящее, назвал свой возможный арест "сюрреалистической" ситуацией.

"Вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", — написал он в соцсетях.