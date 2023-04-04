ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. Власти США подготовились к волнениям, которые могут вспыхнуть из-за суда над экс-президентом США Дональдом Трампом, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. В США пристыдили Байдена за "ханжескую и абсолютно бездарную" политику

"Я не буду отсюда вдаваться в обсуждение гипотетических сценариев. Скажу, что говорила на прошлой неделе: мы готовы", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на ежедневном брифинге.

Начало брифинга совпало с приездом Трампа в суд в Нью-Йорке, где его формально взяли под стражу и собираются предъявить обвинения.