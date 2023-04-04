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В Белом доме сообщили о готовности к волнениям на фоне суда над Трампом
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Власти США подготовились к волнениям, которые могут вспыхнуть из-за суда над экс-президентом США Дональдом Трампом, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Я не буду... ПРАЙМ, 04.04.2023
новости, сша, дональд трамп, арест
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. Власти США подготовились к волнениям, которые могут вспыхнуть из-за суда над экс-президентом США Дональдом Трампом, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Я не буду отсюда вдаваться в обсуждение гипотетических сценариев. Скажу, что говорила на прошлой неделе: мы готовы", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос на ежедневном брифинге.
Начало брифинга совпало с приездом Трампа в суд в Нью-Йорке, где его формально взяли под стражу и собираются предъявить обвинения.