МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп в суде Нью-Йорка заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения, передает телеканал CBS. СМИ: Трамп находится под арестом

Согласно данным СМИ, политику предъявили обвинения в фальсификации деловых документов первой степени.

Около часа назад Трамп прибыл в суд на Манхэттене и до сих пор остается там, хотя адвокат политика Джо Такопина предполагал, что вся процедура явки экс-президента в суд займет не более получаса.. Все это время Трамп формально остается под арестом.

Трамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от РФ, может избрать прокуратура или полиция. Суд в ходе заседания может определить, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам политик рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".