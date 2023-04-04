МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в фальсификации деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности, следует из текста обвинения, опубликованного NBC News. СМИ: Трамп находится под арестом

Всего в документе содержится 34 пункта, в каждом из которых приводится обвинение в "фальсификации деловых записей" с целью "мошенничества и намерения совершить другое преступление".

Ранее телеканал CBS сообщал, что экс-президент не признал вину по 34 пунктам фальсификации деловой документации, за якобы совершение которой его привлекают к уголовной ответственности.

Трамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. Эту меру пресечения в США, в отличие от РФ, может избрать прокуратура или полиция. Суд в ходе заседания должен был определить, насколько свободы Трампа будут ограничены в дальнейшем, выпустят ли его под залог или наложат другие обязательства. Сам политик рассчитывал уже вечером оказаться в своем имении во Флориде, что не согласуется с "содержанием под стражей".