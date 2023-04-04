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2023
https://1prime.ru/News/20230404/840285944.html
СМИ узнали, когда может начаться судебный процесс по делу Трампа
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Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа может начаться в январе 2024 года, передает агентство AFP со ссылкой на председательствующего судью. В свою очередь,... ПРАЙМ, 04.04.2023
новости, сша, дональд трамп, суд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа может начаться в январе 2024 года, передает агентство AFP со ссылкой на председательствующего судью.
В свою очередь, телеканал CNN сообщает, что следующее заседание в рамках этого дела запланировано на 4 декабря. Оно состоится в очном формате и пройдет в Нью-Йорке.