МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Судебный процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа может начаться в январе 2024 года, передает агентство AFP со ссылкой на председательствующего судью. СМИ: Трамп в суде заявил о своей невиновности

В свою очередь, телеканал CNN сообщает, что следующее заседание в рамках этого дела запланировано на 4 декабря. Оно состоится в очном формате и пройдет в Нью-Йорке.