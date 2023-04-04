МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп и его сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для повышения шансов на победу на выборах, заявил прокурор Манхэттена Элвин Брэгг. Трампу предъявили обвинения в фальсификации документов

"Дональд Трамп, руководители издательской компании American Media Incorporated, мистер (Майкл) Коэн и другие в 2015 году договорились о схеме "поймать и убить", которая является схемой покупки и подавления негативной информации, чтобы помочь шансам Трампа на победу на выборах (президента США — ред.)", — сказал прокурор журналистам.

Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.

Брэгг также объяснил, что решил предъявить обвинения Трампу, от которых отказались его предшественники, поскольку нашел новые улики и свидетелей.

"Нам стало доступно больше доказательств и появились новые возможности для встречи с дополнительными свидетелями", — сказал он.

Трампу были во вторник предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации для сокрытия выплат за молчание о порочащих его фактах в преддверии президентских выборов 2016 года. Он настаивает на своей невиновности.

На пресс-конференции прокурору задали вопрос, почему он взялся за дело, от которого отказался его предшественник и федеральная прокуратура.