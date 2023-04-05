ВАРШАВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, передает радио RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники. В Польше назвали негласную цель поездки Зеленского в Варшаву

Как сообщалось ранее, политик намерен переговорить с польским президентом Анджеем Дудой, главой правительства Матеушем Моравецким, жителями республики и украинскими беженцами.

Эта поездка станет первым официальным визитом Зеленского в Польшу, который ранее пересекал территорию страны только транзитом.