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Зеленский прибыл в Польшу, сообщили СМИ
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, передает радио RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники. Как сообщалось ранее, политик намерен переговорить с польским... ПРАЙМ, 05.04.2023
новости, польша, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, передает радио RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники.
Как сообщалось ранее, политик намерен переговорить с польским президентом Анджеем Дудой, главой правительства Матеушем Моравецким, жителями республики и украинскими беженцами.
Эта поездка станет первым официальным визитом Зеленского в Польшу, который ранее пересекал территорию страны только транзитом.