МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems в январе этого года из-за прекращения продаж физически уничтожил свои запасы в России на сумму 1,86 миллиарда рублей, куда входят эксплуатационные запчасти для оборудования, следует из бухгалтерской отчетности одного из юридических лиц в России — "Сиско Системс". "Сбер" представил нейросеть, способную преобразовывать текст в изображение

"Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1 864 002 тысяч рублей", — говорится в документе.

Согласно отчетности компании, в пункте, где указываются данные по движению материально-производственных запасов, в графе "запасы — всего" на конец года резерв под обесценение составляет 1,86 миллиарда рублей. Под такими запасами в отчетности понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования.

Отмечается, что согласно решению участников от 9 августа 2022 года, "из-за прекращения продаж и услуг и приостановки действия лицензий и услуг Cisco, а также невозможности реэкспорта, все запасы, IT-оборудование, демо-образцы и основные средства общества подлежат уничтожению". Американская Virgin Orbit подала заявление о банкротстве

Кроме того, как указывается в отчетности, за период июль-август 2022 года компания расторгла большинство трудовых договоров со своими сотрудниками по соглашению сторон. Общая сумма выплат сотрудникам и оплат обязательных взносов во внебюджетные фонды составила 190,64 миллиона рублей.

В июне 2022 года Cisco сообщала, что начала постепенный выход с рынков России и Белоруссии. Компания при этом собиралась поддерживать связь с партнерами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе о возврате средств за предоплаченные услуги и программное обеспечение.