В Госдуме подготовили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
"Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Депутаты партии "Новые люди" подготовили и внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает длинные выходные с 1 по 9 мая, об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.
"Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку оттого, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", — заявил он.
В документе предлагается перенести четыре дня с новогодних праздников на майские, чтобы они длились с 1 по 9 число.
В мае россияне будут отдыхать следующим образом: с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Рабочий день перед праздничными днями сокращаться не будет. При этом, работодатели по желанию могут сделать это.
https://1prime.ru/News/20230405/840289370.html
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