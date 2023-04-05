МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Депутаты партии "Новые люди" подготовили и внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает длинные выходные с 1 по 9 мая, об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков. Россиянам раскрыли, можно ли выгодно взять отпуск в майские праздники

"Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку оттого, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", — заявил он.

В документе предлагается перенести четыре дня с новогодних праздников на майские, чтобы они длились с 1 по 9 число.

Когда вам хочется дольше отдыхать?

В мае россияне будут отдыхать следующим образом: с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Рабочий день перед праздничными днями сокращаться не будет. При этом, работодатели по желанию могут сделать это.