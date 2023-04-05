РИМ, 5 апр — ПРАЙМ. Защита российского предпринимателя Артема Усса, который вернулся в Россию после побега из Италии, подаст апелляцию на решение итальянского суда, который одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты, заявил РИА Новости адвокат мужчины. В Италии считают, что Уссу-младшему помогли "российские спецслужбы"

"Да", — сказал защитник в ответ на вопрос об обжаловании решения итальянского суда. Подробности будут во второй половине дня.

Вчера Усс заявил, что вернулся в Россию после вынужденного побега из Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против Москвы "играют без правил".

В прошлом году ему и еще пятерым россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора Красноярского края задержали в миланском аэропорту осенью. Зимой ему изменили меру пресечения на домашний арест. 21 марта 2023 года суд одобрил экстрадицию Усса в Америку, а уже 29 марта он скрылся из квартиры под Миланом.

В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына красноярского губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.