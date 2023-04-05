РИМ, 5 апр — ПРАЙМ. Итальянские издания назвали побег из-под домашнего ареста российского предпринимателя Артема Усса "колоссальным провалом". В Италии считают, что Уссу-младшему помогли "российские спецслужбы"

В конце марта сын главы Красноярского края Александра Усса Артем смог сбежать из съемной квартиры под Миланом, где находился под домашним арестом. В этом ему помогала группа людей, а для операции использовалось несколько машин. Сам предприниматель вчера сообщил, что вернулся домой, потому что не верит в объективность зарубежных судов.

"Побег ясно дает увидеть эту брешь (в итальянской правоохранительной системе. — Прим. ред.), показывая мир пособничества, которое теперь тщетно расследует итальянская следственная система в этом колоссальном провале для наших служб безопасности", — отметила газета La Stampa.

Издание Corriere della Sera пишет, что с возвращением Усса на родину "случилось то, о чем все подозревали". Портал Open отметил, что Усс "не поскупился на критику в отношении Италии".

"Что удивительно, так это полное отсутствие надзорных мер вокруг него (Усса), за которым наблюдают как за мелким воришкой, а не как за стратегической фигурой", — добавила газета la Repubblica.

В прошлом году Артему Уссу и еще пяти россиянам в Америке предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Предпринимателя задержали в Милане осенью прошлого года, а в декабре его перевели под домашний арест.