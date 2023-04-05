МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Госдума может принять законопроект о полном запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. ЦРПТ предупредил об опасности немаркированных жидкостей для вейпов

"Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних… Чтобы мы уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом (чтении) и в целом", — цитирует его пресс-служба.

Володин отметил, что проект затронет и аналогичные вейпам устройства. Кроме того, будет запрещена их реклама и размещение на полках магазинов.

Политик также заявил, что будет инициировано внесение изменений в законы об увеличении акцизов на вейпы.

Володин напомнил, что Россия входит в ЕАЭС, а в Белоруссии и Казахстане вейпы разрешены. Политик призвал найти решение, которое сделает вейпы дорогим товаром, находясь в правовом поле.

"Понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого", — заключил он.