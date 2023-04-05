С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, у которого автодилер отсудил всю скидку, которую сделали во время покупке машины при условии заключения ряда договоров страхования. Раскрыто, когда банк вправе требовать погасить кредит досрочно

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Как информирует КС, житель Мурманской области Кирилл Матюшов купил в автосалоне новый Renault Arkana в кредит. Машину продали со скидкой, которую он получил при условии заключения договоров со страховщиками, сотрудничавшими с дилером. При отказе от любого из договоров скидка аннулировалась.

После погашения кредита мужчина отказался от добровольного страхования жизни и здоровья. Ему вернули страховую премию (около 60 тысяч рублей), а затем автодилер через суд взыскал с него всю сумму скидки — около 270 тысяч рублей. В жалобе в Конституционный суд Матюшов указал на неравенство переговорных возможностей участников таких сделок.

"Как отмечает заявитель, явное неравенство переговорных возможностей сторон существенно затрудняет согласование иного содержания отдельных условий договора, включая условие об аннулировании при расторжении договора страхования не всех скидок, а только части одной из них, соразмерной возвращенной покупателю страховой премии", — говорится в постановлении КС.

ПОЗИЦИЯ СУДА

Как констатировал КС, в отношениях с профессиональными продавцами потребители "подчас лишены возможности влиять на содержание договоров". При этом покупатель мог не понимать предлагаемые ему условия, если продавец создает "лишь видимость выгодности сделки".

"Оценка условий договора купли-продажи (в том числе о цене) на предмет их справедливости (отсутствия явной обременительности) предполагает учет взаимосвязи такого договора с дополнительными договорами, заключенными между потребителем и продавцом, и с договорами, заключенными потребителем при посредничестве продавца (в том числе страховыми и кредитными). При этом учитываются расходы потребителя по всем связанным договорам и прибыль продавца от их исполнения покупателем", — заявили в Конституционном суде.

Как считает КС, "явно неблагоприятным" обстоятельством для покупателя можно признать условие о возврате продавцу полученной скидки при досрочном и одностороннем расторжении дополнительных договоров кредита или страхования. Экономист предупредил, когда банк вправе повысить ставку по вашему кредиту

При этом в условиях конкуренции между продавцами предоставление скидок, зависящих от выполнения покупателями дополнительных условий, может быть и оправданной рыночной практикой, а отказ потребителя от страховки или кредита, на которые он изначально согласился, может свидетельствовать о его недобросовестности.

Как указал КС, баланс интересов сторон "при наличии комплекса явно неблагоприятных для покупателя обстоятельств" обеспечивается не полным отказом от взыскания с него предоставленной скидки, а частичным взысканием (пропорционально тому объему выплат, которые покупатель не произвел или получил обратно при его отказе от договоров страхования или кредита).

"Пункты 2 и 3 статьи 428 ГК не противоречат Конституции, поскольку… предполагают, что… для целей обеспечения пропорциональности взыскания части предоставленной продавцом скидки тому объему выплат, которые покупатель не произвел или которые были ему возвращены,… надо исходить из наличия существенно затрудняющего согласование иного содержания отдельных условий договора явного неравенства переговорных возможностей продавца и покупателя", — постановил суд.

Оспариваемые нормы распространяются на ситуацию, когда стоимость вещи по договору купли-продажи "значительно превышает среднемесячный доход покупателя", а условия дополнительных договоров для него "существенно хуже, чем могли бы быть при их заключении без участия продавца".

"Правоприменительные решения по делу гражданина Матюшова Кирилла Валерьевича, вынесенные на основании пунктов 2 и 3 статьи 428 ГК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом,… подлежат пересмотру в установленном порядке", — подытожили в КС.