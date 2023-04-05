РИМ, 5 апр — ПРАЙМ. Сын красноярского губернатора Артем Усс находится в базе розыска Интерпола, заявил РИА Новости источник в итальянских правоохранительных органах. МВД изменило меру пресечения в отношении Усса-младшего

"Согласно нашим сведениям, он уже находился в списке разыскиваемых Интерпола, дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависит от США как источника мандата", — сказал он.

Артему Уссу и еще пятерым россиянам предъявили обвинения в уклонении от санкций, отмывании денег, а также контрабанде нефти и передачи продукции двойного назначения. Предпринимателя задержали осенью в Милане, в декабре суд перевел его под домашний арест. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил его экстрадицию, однако 29 марта бизнесмен покинул Италию. Вчера Усс подтвердил, что находится в России.