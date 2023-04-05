МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. ЦРУ пытается выдумать версию про диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", в которую бы поверили СМИ, заявил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Херш назвал теракт на "Северных потоках" "наказанием" Шольца

Он подчеркнул, что "фишка" хорошей операции пропаганды заключается в том, чтобы дать кому нужно то, что они хотят услышать. В данном случае, как отметил публицист, — это СМИ.

Журналист напомнил о словах эксперта в области разведки: "когда проводится операция, как с трубопроводами, нужно спланировать контроперацию, такой отвлекающий маневр, в котором есть намек на реальность", при этом все должно быть "максимально подробно, чтобы в это поверили".

"Цель ЦРУ в деле о трубопроводе состояла в том, чтобы создать настолько хорошую пародию, чтобы СМИ поверили в нее", — добавил Херш, цитируя специалиста.

Поэтому, как подчеркнул разведчик, и было принято решение, что к подрыву была причастна парусная яхта и шесть членов экипажа. Он подчеркнул, что поставить на якорь парусник в водах, где глубина достигает 80 метров, нельзя. Кроме того, есть и другие сомнительные моменты в этой истории: например, что для аренды суда такого класса необходимо найти капитана с нужной лицензией, да и вряд ли парусная яхта могла бы найти газопроводы в море.

"СМИ не задались ни одним из этих вопросов… Ничего такого не было. Прекратите связывать это с реальностью. Это пародия", — сказал эксперт Хершу.

Сам он отметил, что ни публикация в New York Times, ни сообщения в европейских СМИ не говорят о том, что хоть один журналист сам смог попасть на борт этой яхты и проверить все.