БУДАПЕШТ, 5 апр — ПРАЙМ. Говорить о членстве Украины в НАТО "совершенно нереально", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. СМИ: в НАТО признали, что игнорируют заявку Украины на вступление в альянс

"Очевидно, говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально. Думаю, что сейчас правильно было бы сконцентрироваться на одном — чтобы как можно скорее закончился конфликт. И по-моему, необходимо воздерживаться от всех решений, проявлений и даже высказываний, которые ведут за собой эскалацию", — сказал политик журналистам по итогам второго дня заседания глав МИД стран НАТО.

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".