Хуснуллин раскрыл, когда приведут в порядок дороги в новых регионах
Хуснуллин: дороги в новых регионах планируется привести в нормативное состояние за три года
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Дорожную сеть в новых регионах РФ планируется полностью привести в нормативное состояние за три года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание Совета безопасности в режиме видеоконференции. Хуснуллин на заседании доложил о восстановлении жилья и инфраструктуры в новых регионах РФ.
"Мы готовим программу, согласно которой за три года мы планируем полностью привести региональную дорожную сеть в нормативное состояние — не менее 50%, как это сделано по Российской Федерации", — сказал Хуснуллин.
Вице-премьер уточнил, что это 21 тысяча километров дорог.
https://1prime.ru/News/20230405/840295006.html
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