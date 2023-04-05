МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Дорожную сеть в новых регионах РФ планируется полностью привести в нормативное состояние за три года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сирия изучает возможности участия России в реконструкции железных дорог

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание Совета безопасности в режиме видеоконференции. Хуснуллин на заседании доложил о восстановлении жилья и инфраструктуры в новых регионах РФ.

"Мы готовим программу, согласно которой за три года мы планируем полностью привести региональную дорожную сеть в нормативное состояние — не менее 50%, как это сделано по Российской Федерации", — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что это 21 тысяча километров дорог.