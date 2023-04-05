МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила сделку, согласно которой итальянская компания Marcegaglia может приобрести активы подразделения "Северстали" в Латвии SIA Severstal Distribution, а также двух его дочерних предприятий Severstal Distribution Spzoo (Польша) и Severstal Distribution OOO (Украина), сообщается в документе ЕК. Северсталь назвала размер запланированных капзатрат на 2023 год

"Европейская Комиссия решила не возражать против уведомленной операции и объявить ее совместимой с внутренним рынком", — сказано в документе.

Уведомление о планах Marcegaglia Carbon Steel по приобретению латвийского подразделения "Северстали" и ее "дочек" Еврокомиссия получила 10 марта 2023 года.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций).

Marcegaglia — итальянская промышленная группа, работающая в сталелитейном секторе, с акцентом на торговлю и переработку стали. Основана в 1959 году.