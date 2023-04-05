МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не предлагала разделять "Русгидро" на сети и генерацию при переходе Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка, сообщило ведомство. ФАС предложила субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток

"В связи с опубликованными информационными материалами в СМИ о разделении "Русгидро" ФАС России сообщает. Служба не предлагает разделить "Русгидро" на две части – сети и генерацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об определении плана мероприятий в отношении сетевых активов компании в связи с необходимостью соблюдения условия о несовмещении передачи и производства и сбыта электроэнергии в границах ценовых зон. Дочерние и зависимые организации "Русгидро" функционируют в неценовой зоне, где запрет на совмещение видов деятельности не распространяется.

В настоящее время прорабатывается вопрос перехода регионов Дальнего Востока из неценовой в ценовую зону для привлечения частных инвестиций и обновления существующего оборудования в сфере электроэнергетики, добавляет ФАС.

Служба подчеркивает, что это касается только дочерних организаций "Русгидро" в Дальневосточном федеральном округе (ДЭК, ДГК, ДРСК, "Якутскэнерго"). Согласно ФАС, также принята "дорожная карта" о распространении механизмов конкурентного рыночного ценообразования на электроэнергию и мощность на Дальнем Востоке.

Ведомство отмечает, что при принятии решений о переходе к рыночному ценообразованию будет проведена оценка ценовых последствий в целях защиты потребителей. Ведомство обращает внимание, что "планируемые изменения не затронут население – тарифы для граждан по-прежнему будут полностью регулироваться".