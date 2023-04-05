МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Заявления Вашингтона, Брюсселя и Лондона, что их санкции против РФ не касаются продовольствия и удобрений, должны подкрепляться делами, пока это не так, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. СМИ назвали неожиданное последствие энергетических санкций против России

"Прозвучали заявления в тех столицах, которые я обозначил, в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне, о том, что якобы их санкции против России не затрагивают продовольствие и удобрения. Хотелось бы, чтобы эти заявления подкреплялись делами, пока они не подкрепляются делами", — сказал Вершинин в интервью RT, отвечая на вопрос в том числе об исполнении зерновой сделки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего вывезенного объема. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней — до 18 мая 2023 года.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.