МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Совет по правам человека при президенте России призвал создать банк ДКН данных участников СВО, говорится в телеграм-канале организации. ЦБ дал банкам разъяснения по кредитам участников СВО

"Нужно проводить забор биоматериала и создать банк данных. Это необходимый момент, который изначально был упущен. Надо, чтобы служба по забору и транспортировке была готова", — цитирует канал заявление руководителя рабочей группы по вопросам специальной военной операции Юлии Белеховой.

Кроме того, она рассказала о совместной работе с Минздравом и МО по размещению бойцов в больницах с учетом места жительства их родственников, также проработке проработке вопросов соцпаспорта семей участников СВО как "навигатора помощи". Кроме того, речь шла и о выплатах семьям военных и финансовой поддержки семей пропавших безвести.