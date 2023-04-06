СПЧ выступил за создание банка данных ДНК участников спецоперации
СПЧ предложил создать в России банк ДНК участников специальной военной операции
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Совет по правам человека при президенте России призвал создать банк ДКН данных участников СВО, говорится в телеграм-канале организации.
"Нужно проводить забор биоматериала и создать банк данных. Это необходимый момент, который изначально был упущен. Надо, чтобы служба по забору и транспортировке была готова", — цитирует канал заявление руководителя рабочей группы по вопросам специальной военной операции Юлии Белеховой.
Кроме того, она рассказала о совместной работе с Минздравом и МО по размещению бойцов в больницах с учетом места жительства их родственников, также проработке проработке вопросов соцпаспорта семей участников СВО как "навигатора помощи". Кроме того, речь шла и о выплатах семьям военных и финансовой поддержки семей пропавших безвести.
https://1prime.ru/News/20230406/840300682.html
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