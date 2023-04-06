МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Введение в России бессрочных кредитных каникул позволит преодолеть трудности, созданные западными санкциями, заявил первый заместитель председателя бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.
Сенатор назвал инициативу интересной и заслуживающей внимания.
"Предложение будет способствовать преодолению сложностей, которые создают нам незаконные санкции", — сказал он, отметив, что Россия еще не преодолела переходный период.
Рябухин подчеркнул, что к обсуждению этой меры присоединятся все члены Совфеда.
Ранее комитет Государственной думы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению проект закона, согласно которому граждане, ИП и бизнес смогут обратиться за оформлением кредитных каникул до конца текущего года.
Кроме того, в ЦБ завершают работу над законопроектом о постоянном механизме кредитных каникул по потребительским кредитам и займам.
https://1prime.ru/News/20230406/840301413.html
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