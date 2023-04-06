МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Группа "Совкомбанк" оценила продуктивность сотрудников, посетивших коворкинг с укороченной рабочей неделей. Согласно результатам исследования, 97% руководителей бизнес-направлений отмечают положительный эффект, а именно рост производительности и вовлеченности, говорится в сообщении банка. Совкомбанк намерен в 2023 году увеличить штат на 10-15 процентов

Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей был начат в 2022 году в Турции для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании "Совкомбанк Технологии". Позднее рабочее пространство было организовано в Сочи и масштабировано на все дочерние компании Совкомбанка. Теперь посетить коворкинг на берегу моря летом или в горах зимой, где действует сокращенная рабочая неделя, может любой сотрудник группы.

"Результаты социального эксперимента с уверенностью можно назвать удачными. Банк уже увеличил в три раза количество сотрудников, которые посетят коворкинг в 2023 году, что позволит охватить 15% штата группы "Совкомбанк". Новый режим работы эффективен для большинства персонала и мотивирует их быть более включенными в рабочий процесс", — отметила руководитель департамента корпоративных ценностей Совкомбанка Надия Имаметдинова.

Согласно проведенному анализу эффективности, за проведенную в коворкинге четырехдневную рабочую неделю 76% сотрудников полностью выполнили рабочую норму, а 20% — её перевыполнили. Только 4% участников эксперимента не смогли справиться с поставленными задачами. Количество кросс-функциональных команд для реализации новых проектов выросло на 44% по сравнению с 2022 годом. 84% респондентов отметили, что после командировки сотрудники стали более мотивированными и вовлеченными

В компании "Совкомбанк Технологии" также фиксируют прирост как в объеме, так и в качестве выполненных задач. Их количество увеличилось на 14%, а среди факторов, повлиявших на эффективность, сотрудники отмечают работу в коворкинге.